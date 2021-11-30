طفلة تحترف التزلج قبل المشى

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جدة - نرمين السيد - وتداول عدد من الصور للطفلة الصينية المحترفة التى تدعى "وانج يوجى" عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء مساعدة والديها لها لارتداء الحذاء الصغير المخصص للتزلج والملابس ذات الطبقات المبطنة، ثم بعدها تبدأ رحلتها بسهولة.
وبعدها تبدأ الطفلة التزلج بسلاسة على اللوح الصغير، وقال والداها إن التزلج على الجليد وُلد بشكل طبيعي مع طفلتهما بطريقة ما.
وقالت والدتها، فان شيويين: "ألبسناها الحذاءين وأدركنا أنها تستطيع الوقوف.. ثم أخذناها إلى منحدر صغير وشاهدناها تتزلج على اللوح بمفردها، وكانت محاولة يوجى الأولى للتزلج على الجليد قبل أسبوعين فقط خلال عطلة عائلية".
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