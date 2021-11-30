ناسا تؤجل رحلة السير فى الفضاء بسبب حطام

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ناسا أنه تم تأجيل المهمة بسبب مرور حطام بالقرب من المحطة الدولية.

وقالت عبر حسابها الشخصى على تويتر: "لقت وكالة ناسا إخطارًا بوجود حطام لمحطة الفضاء، نظرًا لعدم وجود فرصة لتقييم المخاطر التى يمكن أن تشكلها على رواد الفضاء بشكل صحيح، قررت الفرق تأخير السير فى الفضاء فى 30 نوفمبر، حتى تتوفر المزيد من المعلومات".

وكان آخر الوافدين من محطة الفضاء هما، توماس مارشبورن، وكايلا بارون، يستعدان للخروج من المحطة الفضائية الدولية، يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، للقيام بأعمال على النظام الهوائى الخاطئ المعطل بغيره احتياطى مثبت بهيكل تروس المحطة.

وجدير بالذكر أن آخر عملية سير فى الفضاء كانت فى سبتمبر الماضى، أدارها رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية.