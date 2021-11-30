فساتين سوداء زادت من تألق الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائى

جدة - نرمين السيد - وساعدت الفساتين السوداء فى حصول مرتديتها على التألق خلال إطلالاتهن الجذابة، بالإضافة إلى المكياج المميز وتسريحات الشعر البسيطة.

ومن بين الفنانات اللواتى تألقن بالفستان الأسود عند الظهور على الريد كاربت خلال أيام مهرجان القاهرة السينمائى:

-يسرا:

ظهرت يسرا بفستان أسود طويل، ذات تطريز فضى من الجزء العلوى منه أى عند منطقة الصدر حتى الصدر، كما استعانت بشال أسود فرو.

وكانت فى يدها حقيبة سوداء مطرز عليها اسمها، وبمكياج أنيق وشعر منسدل على كتفيها.

-بشرى:

حرصت على الظهور بإطلالة بسيطة من خلال ارتداء فستان أسود "حمالة" مطرز، بالإضافة إلى حزام مصمم عند الخصر.

-درة:

تميزت بإطلالتها المميزة ذات الطابع الجذاب، حيث كانت بفستان أسود مطرز، وبأكمام ذات قفازات مطرزة، وفى يدها حقيبة سوداء اللون، وشعرها كان منسدلا على كتفيها.

-ليلى علوى:

ظهرت بجمبسوت أسود المزخرف بالخيط الذهبى، وبأكمام طويلة تصل للأرض، وتمكنت من جذب الأنظار حول إطلالتها الناعمة.

-رنا رئيس:

ظهرت بفستان أسود قصير بأكمام ومطرز عند الكتفين، مزودا بـ "إكستنشن" يصل للأرض، وكان شعرها "ملموم" وفى يدها شنطة صغيرة سوداء.

-جومانا مراد:

ارتدت فستان أسود قصير وفوقه جاكيت أسود اللون، كما ظهرت بمكياج منحها ملامح جذابة على الريد كاربت.

-دارين حداد:

كانت مرتدية فستان أسود قصير من الجلد، وفى يدها شنطة حمراء اللون، وتميزت بملامحها الأنثوية التى ظهرت به مع مكياج بسيط والشعر المنسدل على الكتف.

-زينب غريب:

ظهرت بفستان "كب" أسود منفوش بدءا من الخصر، وبملامح بسيطة وهادئة من المكياج وتسريحة الشعر "الملموم".