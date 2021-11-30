«سامسونج» تزيح الستار عن أول شرائح الجيل الخامس للسيارات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سامسونج" للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، أنها طرحت شريحة أشباه موصلات للسيارات توفر الاتصال بشبكة من الجيل الخامس لخدمات المعلومات والترفيه داخل السيارة لأول مرة فى هذه الصناعة.





وأفادت صحيفة "كوريا هيرالد" بأن وحدة التحكم عن بُعد للسيارات التى تم إطلاقها حديثًا، باسم "إيجزينوس أوتو تي-5123"، تهدف إلى توفير المعلومات الأساسية للمركبة لحظة بلحظة بسرعات تنزيل عالية السرعة تصل إلى 5.1 جيجابت فى الثانية. وذكرت شركة "سامسونج" أنَّ شريحة السيارات الجديدة ستسمح للركاب بالاستمتاع بخدمات تدفق المحتوى عالى الدقة ومكالمات الفيديو من خلال اتصالات السيارة المستندة إلى شبكة الجيل الخامس. وقال بارك جاى هونج، نائب الرئيس التنفيذى فى شركة سامسونج: "من خلال مودم متقدم من الجيل الخامس، ومعالج متعدد النواة محسن بالذكاء الاصطناعى ودائرة متكاملة لإدارة الطاقة أثبتت كفاءتها فى السوق، تقوم سامسونج بنقل خبرتها فى حلول الأجهزة المحمولة إلى تشكيلة السيارات الخاصة بها وهى فى وضع يسمح لها بتوسيع وجودها فى هذا المجال".

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