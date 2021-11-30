طريقة تحضير المكرونة بالوايت الصوص فى وجبة الغداء

جدة - نرمين السيد - ويعشق الكثير من الأطفال المكرونة بالصوص الأبيض، لذا تعد من الوجبات الشهية السريعة لوجبة الغداء حيث تستغرق مدة تصل إلى 30 دقيقة. ولتحضير المكرونة بالصوص الأبيض، نحتاج لمكونات سهلة تتوفر فى مطبخك وهى: -2 كوب كريمة سائلة. -نصف كوب من الزبدة. -كوب ونصف من جبن البارميزان المبشورة. -ربع ملعقة صغيرة من الملح. -ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم. -كيس مكرونة سباجتى مسلوقة ومُصفاة. طريقة التحضير: لتحضيرها بطريقة سريعة ومميزة يجب وضع الكريمة والزبدة والجبن البارميزان فى قدر غير لاصق على نار متوسطة، وتقليبهم حتى تذوب ويصبح المزيج كثيفا. ويضاف بعدها الملح وبودرة الثوم ثم تقليبهم مرة أخرى، وفى النهاية توضع المكرونة فى طبق التقديم وتوزع الكريمة عليها ثم تقديمها ساخنة.

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