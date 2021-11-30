محكمة روسية تغرم جوجل 3 ملايين روبل لعدم حذف محتوى محظور

وذكر موقع "جادجتس 360" التكنولوجى، اليوم الثلاثاء، أن روسيا هددت فى أكتوبر بتغريم جوجل نسبة مئوية من مبيعاتها السنوية فى روسيا لفشلها المتكرر فى حذف المحتوى المحظور على محرك البحث الخاص بها وعلى يوتيوب، فى أقوى تحرك لموسكو حتى الآن لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية.
ولفت الموقع أن روسيا أصدرت، فى هذا السياق، العديد من الغرامات الصغيرة بحق شركات التكنولوجيا الأمريكية هذا العام، وأبلغت أنها لن ترفع القيود المفروضة على الأجهزة المحمولة حتى تتم إزالة كل المحتوى غير القانونى.
وبالمثل، فرضت هيئة الرقابة الإيطالية لمكافحة الاحتكار غرامات بقيمة 20 مليون يورو على جوجل وآبل، وهى المرة الثانية التى يعاقب فيها المنظم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين هذا الأسبوع.
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