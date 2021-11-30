لتكريم الملهمين فى المجتمع.. كيت ميدلتون تستضيف حفلا

جدة - نرمين السيد - وقالت دوقية كامبريدج فى بيان عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه سيحتفل بـ"العمل الرائع للأفراد والمنظمات فى جميع أنحاء البلاد، الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم مجتمعاتهم".

وأضاف البيان أن الدوقة تستضيف، الأسبوع المقبل، ترانيم عيد الميلاد فى كنيسة وستمنستر، بدعم من المؤسسة الملكية، بحضور العديد من الأشخاص الملهمين.