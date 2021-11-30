جدة - نرمين السيد - وقالت دوقية كامبريدج فى بيان عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إنه سيحتفل بـ"العمل الرائع للأفراد والمنظمات فى جميع أنحاء البلاد، الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لدعم مجتمعاتهم".
وأضاف البيان أن الدوقة تستضيف، الأسبوع المقبل، ترانيم عيد الميلاد فى كنيسة وستمنستر، بدعم من المؤسسة الملكية، بحضور العديد من الأشخاص الملهمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتكريم الملهمين فى المجتمع.. كيت ميدلتون تستضيف حفلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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