جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "سى نت" التقنى أن التعديل لا ينطبق على الشخصيات العامة إذا كانت وسائل الإعلام والتغريدات ذات أهمية عامة، ولكن المحتوى الذى يعرض هؤلاء الناس قد يتم إزالته إذا قرر الموقع أنه تم مشاركته "للتحرش أو التخويف".
وقالت المنصة: "سنحاول دائما تقييم السياق الذى يتم فيه تبادل المحتوى، وفى مثل هذه الحالات، قد نسمح للصور أو أشرطة الفيديو بالبقاء فى الخدمة على الموقع.. وإذا كانت الصورة أو الفيديو متاحة للجمهور مع تغطيتها من قبل المنافذ الإخبارية أو "القيمة المضافة للخطاب العام"، قد يسمح لها بالبقاء فى الموقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تحظر مشاركة الصور والفيديوهات لأفراد عاديين دون موافقتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.