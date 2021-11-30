نصائح لتنظيف ومنع تشقق جلد الأحذية الشتوية

جدة - نرمين السيد - وأكدت كلاوديا شولتس، من الرابطة الاتحادية الألمانية لصناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية، أنه لا يجوز تجفيف الأحذية الشتوية من خلال وضعها على المدفأة أو بواسطة مجفف الشعر، وذلك لتجنب تعرض الجلد للتشقق، وبدلا من ذلك، ينبغى وضع ورق جرائد بداخل الأحذية، حيث يعمل ورق الجرائد على امتصاص الرطوبة، وعقب ذلك ينبغى استخدام أحد منتجات العناية المخصصة لنوعية الجلد المصنوع منه الحذاء، وبعد ذلك يتم تلميع الحذاء.

ومن المفيد اقتناء أكثر من حذاء شتوى للتبديل بينهما، حيث إنه من الأفضل عدم ارتداء نفس الحذاء كل يوم، وذلك لإتاحة الفرصة له ليجف، ويسرى ذلك بصفة خاصة على الحذاء الجلدى، الذى يحتاج ما يصل إلى 20 ساعة ليجف تماما.

ويراعى الاحتفاظ بالحذاء فى فترة الراحة على قالب أحذية مصنوع من الخشب غير المطلى وبنفس المقاس، وذلك لتجنب ظهور طيات بالجلد.

ونصحت شولتس بعدم الاحتفاظ بالحذاء فى حقيبة بلاستيكية مطلقا، نظرا لإمكانية تكون العفن بداخلها، فى حين يمكن استخدام حقيبة قماشية من القطن أو الكتان أو الصندوق الكرتونى، الذى تم شراء الحذاء فيه.