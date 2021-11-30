تحذير من ثغرات أمنية خطيرة فى طابعات HP

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "اف-سكيور" المتخصصة فى أمن البيانات اليوم الثلاثاء، أن المهاجمين يمكن أن يستغلوا العيوب أو الثغرات الأمنية للسيطرة على الطابعات غير المحمية وسرقة المعلومات.
وحذرت شركة الأمن الفنلندية التى اكتشفت تلك العيوب من أنه فى الحالات القصوى، يمكن اختراق شبكات كاملة وإحداث ضرر هائل.
ولم يتسن الوصول إلى شركة "إتش بى" للتعليق على هذا الأمر اليوم الثلاثاء، إلا أنه وفقا لـ"اف-سيكور" فإن الشركة، عملاق التكنولوجيا الأمريكى، نشرت بالفعل تحديثات برامج لسد الثغرات الأمنية الحالية فى طابعاتها.
وحذرت "اف-سكيور" من خطورة اختراق الشبكات قائلة "لا يشمل هذا فقط الوثائق التى تتم طباعتها أو مسحها ضوئيا أو ارسالها بالفاكس، لكنه يشمل أيضا معلومات حساسة مثل كلمات مرور وبيانات وصول يتصل بها الجهاز مع بقية الشبكة".
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