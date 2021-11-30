هيئة المنافسة البريطانية تبلغ شركة «ميتا» بوجوب بيع منصة «جيفى»

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن الهيئة أن هذا الاستحواذ قد يضر بمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى والمعلنين فى المملكة المتحدة.

وخلصت الهيئة إلى أن استحواذ Meta على Giphy سيقلل من المنافسة بين منصات وسائل التواصل الاجتماعى، موضحة أن الصفقة أزالت بالفعل Giphy كمنافس محتمل فى سوق الإعلانات المصورة.

ووجدت إحدى اللجان أن فيسبوك سيكون قادرا على زيادة قوته السوقية الكبيرة بالفعل؛ فيما يتعلق بمنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى عن طريق رفض أو تقييد وصول المنصات الأخرى إلى Giphy.