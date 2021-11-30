رائد فضاء روسى يلتقط مشهدا مذهلا لمصر

جدة - نرمين السيد - وعلق رائد الفضاء الروسى أنطون شكابلروف على الصورة قائلا: "واحدة من أكثر الدول غموضا، حيث الصحارى اللامتناهية والمعالم المعمارية المهيبة وأساطير الآلهة، مجتمعة مع المنتجعات السياحية والفنادق النابضة بالحياة والشواطئ الرائعة".

وهذه ليست المرة الأولى التى يعرب فيها شكابلروف عن إعجابه بمصر ومعالمها، وسبق أن نشر على "إنستجرام" مقطع فيديو يتضمن لقطات مذهلة لنهر النيل من الفضاء.