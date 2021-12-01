زد تى إى تكشف عن هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الصينية إن شاشة الهاتف مسطحة وإن الجزء السفلى منها أكثر سُمكًا من بقية الحواف، كما أن الجانب الخلفى من الهاتف يظهر بشكل مستدير نحو الحواف إضافة إلى أن وحدة الكاميرا عبارة عن مستطيل مستدير الزوايا.

يأتى الهاتف الذكى الجديد "Voyage 20 Pro" بشاشة AMOLED قياسها 6.67 بوصة ودقة وضوحها 1080p+ ومعدل تنشيط للصورة 90 هرتز، كما أنها تغطى نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية "سيلفى" تعمل بدقة وضوح 16 ميجابيكسل وتظهر فى فتحة صغيرة، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة بدقة 64 و8 و5 ميجابيكسل.

يعمل جهاز زد تى إى الجديد بنظام التشغيل MyOS 11، الذى يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11، كما ينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 720 من الفئة المتوسطة.

ذاكرة الوصول العشوائى لهاتف "Voyage 20 Pro" تبلغ سعتها 8 جيجابايت، فضلا عن ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.