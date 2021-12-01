عمره 2000 عام.. اكتشاف أقدم مشروب شاى فى العالم

جدة - نرمين السيد - وقال العلماء، إنهم اكتشفوا هذا المشروب فى مقاطعة شاندونج، خلال عمليات التنقيب فى مقبرة أسرة تشو التى تعود إلى الفترة من القرن الـ 11 وإلى القرن الثالث قبل الميلاد.
واستنتج الباحثون بعد تحليل تركيب أوراق الشاى أن هذا مشروب تم تخديره بين أعوام 453 و410 قبل الميلاد.
وكان علماء الآثار فى الصين قد عثروا على أقدم مشروب شاى قبل هذا الاكتشاف فى مقبرة الإمبراطور هان جينج دى الذى توفى فى ربيع عام 141 قبل الميلاد.
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