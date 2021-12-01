مع بداية «صباحك ومطرحك».. مغردون: صباحك مختلف بـ يونس

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الحلقة، روج الإعلامى أحمد يونس لـ "صباحك ومطرحك" عبر حسابه الشخصى على تويتر، وقال: "الساعة 7 صباحا ميعادنا للانطلاق لعالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من "صباحك ومطرحك" للإعلامى أحمد يونس، وقالوا: "يونس أفضل اختيار صباحى"، "الأفضل"، "صباحك كل يوم بيبقى مختلف بيونس"، "أستاذ الراديو"، "كل حلقة مود أعظم من اللى قبله ومش بس ولا حلقة شبه التانية لا ده ولا ساعة جوا الحلقة شبه التانية وده مش هيحصل غير عند أحمد يونس بس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.