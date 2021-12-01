طرائف من أحمد يونس فى «صباحك ومطرحك».. شجرة الضحك وحرب الـ 40 دقيقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح يونس أن أقصر حرب كانت بين بريطانيا وزنجبار وقامت فى نهاية أغسطس عام 1896م، ولم تدم أحداثها سوى 40 دقيقة، لتصنف بذلك كأقصر حرب على الإطلاق.

وأضاف يونس أن هناك بعض المصادر التى تؤكد أن الحرب استمرت لمدة 38 دقيقة فقط بعد انتصار المملكة المتحدة.

وعلى صعيد الطرائف أيضا قال إن هناك شجرة تدعى "شجرة الضحك" وتنمو فى شبه الجزيرة العربية وفى الهند، حيث بها ثمار صغيرة وكل ثمرة يوجد بها حبات لونها أسود.

وتابع أنه عند استنشاقها مرات عدة يدخل بعدها الفرد فى نوبة من الضحك لمدة نصف ساعة ثم بعدها ينام نوما عميقا.