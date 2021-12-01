«Zoom» تطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وأوضح التطبيق أنه طُرح لهم الآن ميزة التحديث التلقائى إلى النظام الأساسى، وستساعد هذه الميزة المستخدمين في الحصول على الأدوات الجديدة وإصلاحات الأخطاء تلقائيًا عند إصدارها من قبل الشركة.

وطرحت الشركة تلك الميزة لأجل معالجة نقاط الضعف وإصلاح الأخطاء، وتخطيها يسهل من تعرضها للهجمات الإلكترونية.

وأشارت "Zoom"، إلى أنه يتم تمكين التحديثات التلقائية افتراضيا لمعظم المستخدمين حيث يتوفر لهم الفرصة لإلغاء الاشتراك في التحديثات التلقائية لعميل سطح المكتب الخاص بهم بعد التثبيت الأول أو التحديث الأول حيث توجد هذه الميزة.

كما يمكن تغيير ذلك فى أى وقت من خلال تحديد أو إلغاء تحديد خاصية "الحفاظ على تحديث التكبير تلقائيًا"، وكشفت الشركة أنه إذا قام عميل Zoom بتنزيل التحديث ولكنك رفضت تثبيته عندما يُطلب منك ذلك، فسيتم تثبيت التحديث تلقائيًا فى المرة التالية التى يتم فيها إعادة تشغيل عميل Zoom.