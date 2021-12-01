طرق مختلفة لارتداء الجاكيت والبليزر القصير فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وتساعد الجواكت والبليزرات القصيرة مرتديته فى التألق والظهور بصورة أكثر جاذبية فى الشتاء.

ويمكن ارتداء تلك الموضة فى مختلف التوقيات سواء المناسبات الغير رسمية أو الرسمية والخروجات وأماكن العمل.

وتحتار بعض الفتيات فى طريقة ارتداء الجواكيت والبليزرات القصيرة، وهناك طرق عدة لتنسيقها هى:

-الفساتين المنقوشة:

تتناسب تلك الموضة مع الممتلئات وصاحبات الجسم الكيرفى، كما تعد النقشات الصغيرة مناسبة لهن، ولتنسيقها يمكن ارتداء حذاء فى الخصر وبوت.

-البليزر مع البنطلونات الجلد:

هناك عدد من البناطيل الجلد التى طرحت بقصات مختلفة حتى تناسب جميع أشكال الجسم، حيث أن ستايل الجاكيت القصير مع البنطلون الجلد الواسع يعطي إطلالة أنيقة.

-تنورة بليسيه:

ختلاف ملمس الأقمشة وتباينها بين البليسيه وكسراتها مع الجاكيت القصير الرسمي يخلق إطلالة مختلفة وجذابة، وتنسيقها مع بوت ضخم.

-البنطلونات المنقوشة:

يمكن تنسيق الجواكيت والبليزرات القصيرة مع موضة تلك البناطيل التى تتصدر موضة الشتاء.

-التنورة الجلد:

يناسب صاحبات الجسم المستطيل، وخصوصا الجيبة ذات فتحة أمامية، وذلك لأجل لفت لانتباه للجزء السفلى من الجسم والجاكيت من الأكتاف المبطنة يعمل على إضافة كثافة وكبر لحجم الأكتاف.