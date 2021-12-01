بسعر مناسب للشباب.. فيفو تطرح هاتفا جديدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو الجديد "Vivo Y55 5G" بشاشة من نوع LCD بحجم 6.2 بوصة، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مقاومته للمياه والغبار. ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة وتبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، وفقا لموقع "MySmartPrice". ويقترن هاتف فيفو الجديد بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

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