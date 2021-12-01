بمكونات بسيطة.. طريقة عمل فطيرة السجق فى منزلك

جدة - نرمين السيد - ولكن هناك طريقة سهلة لتحضير فطيرة السجق فى منزلك من خلال الاستعانة ببعض الوصفات المتوفرة فى مطبخك.

ولتحضير فطيرة السجق فى 60 دقيقة، نحتاج لمكونات سهلة وهى:

-3 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.

-بصلة مبشورة.

-6 قطع من السجق.

-جزرة مبشورة.

-2 حبة من الكوسا المبشورة.

-كوب من جبن الموزاريلا.

-نصف كوب من الطحين.

-كوب ونصف من الحليب.

-3 بيضات.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن على حرارة 160 درجة، وتدهن صينية الفرن، وفى مقلاة منفصلة يتم تسخين الزيت على نار متوسطة ثم يضاف البصل وتحريكه لمدة دقيقتين حتى يصبح طريا.

وتضاف بعدها النقائق إلى المقلاة وتطهى لمدة 6 دقائق مع التقليب أو حتى تنضج تماما، ثم توضع السجق بجانبا لمدة 5 دقائق حتى تبرد.

وبعدها تقلب قطع السجق والبصل مع الجزر والكوسا والجبن، وفى وعاء منفصل نحتاج لخفق الطحين والحليب حتى يصبح مزيجا ناعما، ويضاف البيض والملح والفلفل ويستمر الخفق حتى يصبح المزيج متجانسا.

ويسكب الخليط فى صينية الخبز ويوضع طبقة من الخليط فوق العجين، وتترك بالفرن لمدة تصل لساعة أو حتى نضوجها، وبعدها تترك 5 دقائق حتى تهدأ ثم تقدم ساخنة.