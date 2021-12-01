بـ 23 ألف جنيه.. أوبو تستعد لطرح هاتفها الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وسيحمل الهاتف أوبو الجديد "OPPO Find N" ويتميز بشاشته التى تصل قياسها إلى 7.9 بوصة.
ويتمكن هاتف أوبو من منافسة هاتف "Galaxy Fold" القابل للطى والذى لن يتوفر بسعر رخيص، وفقا لموقع "gizchina".
ويتوفر بهاتف "OPPO Find N" كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، وسيحصل الهاتف القابل للطي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، بالإضافة إلى كاميرا أساسية ذات دقة 50 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف بطارية بقوة 4500 ميللى أمبير، والذى يدعم الشحن السريع بقوة 65 وات، كما أنه من المتوقع 1500 دولار أى ما يزيد على 23 ألف جنيه مصرى.
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