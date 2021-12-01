تويتر لـ المستخدمين: صوركم الشخصية فى أمان

جدة - نرمين السيد - وذكرت تويتر أن هذا التغيير يهدف إلى منع المضايقات أو غزو الخصوصية، ويتضمن استثناءات بالطبع فى حال المشاركات التى تتم مشاركتها فى المصلحة العامة أو تضيف قيمة إلى الخطاب العام.

وكما ورد فى إحدى مشاركات مدونة أمان تويتر التى تعلن عن التغيير: "مشاركة الوسائط الشخصية، مثل الصور أو مقاطع الفيديو، من المحتمل أن تنتهك خصوصية أى شخص، وقد تؤدى إلى ضرر عاطفى أو جسدى" بحسب ما ذكر موقع ait التقنى.

وأفادت بأن إساءة استخدام الوسائط الخاصة يمكن أن تؤثر فى الجميع، ويمكن أن يكون لها تأثير غير مناسب فى فئات معينة مثل النساء والناشطين والمعارضين وأفراد مجتمعات الأقليات.

وتقيم تويتر الشكاوى بحسب موضوع الصورة أو موضوع مقطع الفيديو أو من يمثلهم وفقا لسياسة المعلومات الخاصة.