لمستخدمى أبل.. خاصية جديدة على سفارى لـ متعة أكبر على يوتيوب

جدة - نرمين السيد - هذه الخاصية الجديد المضافة لسفارى، أعلنت عنها أبل باسم Vinegar، لأجهزة iPhone وiPad وMac تعمل عليها منذ مطلع نوفمبر الماضى، بهدف استبدال مشغل يوتيوب بمشغل آخر.
وتم تطوير خاصية Vinegar، حيث يستبدل مشغل YouTube فى Safari بعلامة فيديو HTML أصلية، مما يوفر مجموعة من التحسينات المرتبطة، وذلك يشمل التخلص من الإعلانات المزعجة اثناء تشغيل الفيديو، ومنع تطبيق يوتيوب من تتبع انشط التشغيل والإيقاف المؤقت والبحث.
كما تستعيد خاصية Vinegar، وظيفة PIP المعروفة أيضا بخاصية صورة داخل صورة، ولا تسمح الخاصية بتوقف تشغيل مقاطع الفيديو إذا قام المستخدم بالإنتقال لعلامة تصفح أخرى.
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