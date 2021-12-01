ختام معارض تشكيلية فى جاليرى ضى السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - يختتم أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليرى ضى" بالمهندسين، السبت المقبل، معارض الفنانين التشكيليين مصطفى بط وسامى البلشى والزعيم أحمد، والتى امتدت لنحو ستة أسابيع.





وتشهد المعارض الثلاثة إقبالا جماهيريا كبيرا، وأقيمت على هامشها ثلاث ندوات تشكيلية شارك فيها نخبة من الفنانين والنقاد. وتميز معرض كل فنان منهم بشخصيته الفنية المستقلة وبصمته الخاصة فى الأداء، حيث استلهم كل من بط والبلشى من القرية المصرية كل بأسلوبه الخاص، حسب الناقد التشكيلى هشام قنديل.

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