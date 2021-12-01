جدة - نرمين السيد - ووقع الهجوم فى محمية "سلاتى جيم" بحديقة كروجر الوطنية، التى تنظم رحلات للتعرف على الحيوانات البرية فى البلد الثرى ببيئته.
وهاجم الفيل سيارة كانت تقل مجموعة من الطلاب أثناء رحلتهم فى المحمية، حيث قلب المركبة مثيرا الذعر بين صفوف ركابها، حسبما ذكر موقع "نيوزويك".
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وذكرت شركة "إيكو ترينينج" التى تدير المحمية، فى بيان، أن "مجموعة من المدربين والمتدربين صادفوا قطيعا من الأفيال، مما جعلهم يوقفوا السيارات حتى يتمكنوا من مراقبة الحيوانات بعد منحها فرصة لتهدأ، خصوصا أنها بموسم التزاوج".
وأضاف البيان: "عندما تتكاثر الأفيال، يمكن للذكور أن تصبح عدوانية للغاية بسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون، وهو ما يرجح سلوك الحيوان".
واختتم: "تعرضت السيارة لأضرار كبيرة، ومن حسن الحظ أن أحدا لم يصب بأذى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقاب قاس لـ زوار أزعجوا أفيال أثناء موسم التزاوج «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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