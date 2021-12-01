Axon 30 Ultra Aerospace.. أول هاتف فى العالم بذاكرة 1 تيرا

جدة - نرمين السيد - ويعتبر هاتف Axon 30 Ultra Aerospace Edition الجديد أول جهاز فى العالم مزود بذاكرة وصول عشوائى سعة 18 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة واحد تيرابايت. وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكى الجديد يعتبر بمثابة نسخة خاصة من الهاتف الذكى Axon 30 Ultra بذاكرة وصول عشوائى سعة 16 جيجابايت. وأشارت "زد تى إى" إلى أنه باستثناء بعض التعديلات فى التصميم الخارجى فإن الإصدار الخاص الجديد لا يختلف فى التجهيزات التقنية عن الموديل العادى، حيث يشتمل على شاشة AMOLED منحنية قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة FHD+ وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز، كما ينبض داخل الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 888 وكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل.

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