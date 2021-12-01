اكتشاف أنقاض مدينة قديمة ذكرها هوميروس فى الإلياذة

جدة - نرمين السيد - أعلن علماء آثار فى اليونان، العثور على أنقاض مدينة مليبويا القديمة التى جاءت فى ملحمة الإلياذة الشهيرة لهوميروس، التى يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد.





وأشارت مجلة "هيريتاج ديلى" Heritage Daily، إلى أن مجموعة من علماء الاثار، اكتشفوا أنقاض المدينة القديمة بالقرب من ميناء أجيوكامبوس اليونانى عند جبل مافروفونيا، فى منطقة تمتد حتى الشواطئ الصخرية لشمال بحر إيجة، ويعتقدون أن هذه هى مدينة ميليبويا، التى وصفها الشاعر والقاص اليونانى القديم هوميروس فى الإلياذة.

واكتشف علماء الآثار مبان من العصر الهلنسى، واستنتجوا أن هذه المدينة بنيت فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد.

ومن بين العناصر المعمارية التى اكتشفها الباحثون، السقف الأفقى فوق رواق الأعمدة، وكذلك خمسة تيجان على الطراز الدوركى، وساق رخامية لمصطبة، ورؤوس أطفال من الرخام، وقاعدة لتمثال وأجزاء من الأعمدة.

وعثر العلماء أيضا على مسامير حديدية وقطع نقدية برونزية ثيسالية ومقدونية، ورؤوس سهام وحلقات برونزية ومصابيح فخارية وأوانى خزفية وبلاطات مختومة تحمل أسماء أصحاب متاجر السيراميك.