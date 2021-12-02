مشهد فريد لـ حوت أحدب يبحث عن طعام «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ونشر الناشط فى مجال الحيتان، ستيفن بريس، على صفحته فى "إنستجرام" مشهدا رائعا لحوت أحدب كبير اقترب من سطح المياه وأخرج الهواء من أنفه، ليبدو المشهد فريدا من نوعه وساحرا ونادرا جدا، كما وصفه.

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وصورت المشاهد، التى التقطت على ما يبدو من طائرة درون مرتفعة جدا، الحوت العملاق وقد ظهر من الأعلى بشكل يشبه، إلى حد ما، القطار البخارى الذى يخرج أدخنته البيضاء التى ترتفع عاليا فى الهواء، بسبب فقاعات الهواء التى شكلت خلف الحوت سلسلة من البقع البيضاء.