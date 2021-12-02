جدة - نرمين السيد - ونشر الناشط فى مجال الحيتان، ستيفن بريس، على صفحته فى "إنستجرام" مشهدا رائعا لحوت أحدب كبير اقترب من سطح المياه وأخرج الهواء من أنفه، ليبدو المشهد فريدا من نوعه وساحرا ونادرا جدا، كما وصفه.
شاهد من هنا
وصورت المشاهد، التى التقطت على ما يبدو من طائرة درون مرتفعة جدا، الحوت العملاق وقد ظهر من الأعلى بشكل يشبه، إلى حد ما، القطار البخارى الذى يخرج أدخنته البيضاء التى ترتفع عاليا فى الهواء، بسبب فقاعات الهواء التى شكلت خلف الحوت سلسلة من البقع البيضاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشهد فريد لـ حوت أحدب يبحث عن طعام «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.