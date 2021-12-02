دراسة تحذر من الطهى على الفحم لتأثيره على العين

جدة - نرمين السيد - تمكن فريق من الباحثين البريطانيين بالتعاون مع نظرائهم فى جامعة "بكين" من التوصل إلى وجود علاقة واضحة بين الطهى على الفحم، وزيادة خطر الإصابة بأمراض العين الرئيسية التى يمكن أن تؤدى إلى فقدان البصر.





وفى الدراسة الحالية، أجرى الباحثون تحليل لبيانات ما يقرب من نصف مليون صينى بالغ، حيث تم سؤالهم عن عاداتهم فى الطبخ عن طريق استبيان، ثم تتبع حالات دخولهم المستشفيات لأمراض العيون الرئيسية من خلال الربط بسجلات التأمين الصحى. وخلال فترة المتابعة، التى استمرت حوالى 10 سنوات، كان هناك 4.877 حالة من اضطرابات الملتحمة، و13.408 حالات من إعتام عدسة العين، و1.583 حالة من اضطرابات الصلبة، والقرنية، والقزحية، والجسم الهدبى، و1.534 حالة من الجلوكوما. وأكد الدكتور "بيتر كا هونج"، أستاذ أمراض العيون فى جامعة " أوكسفورد" فى بريطانيا، تعرض حوالى نصف سكان العالم لتلوث الهواء المنزلى من الطهى باستخدام أنواع من الوقود الصلب "غير النظيفة"، مثل الخشب والفحم.

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