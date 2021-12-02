الكشف عن أقرب زوج من الثقوب السوداء للأرض

جدة - نرمين السيد - وتم الإعلان عن هذا الإنجاز فى العدد الأخير من دورية "علم الفلك والفيزياء الفلكية". ويحتوى الجسمان أيضا على مسافة فاصلة أصغر بكثير من أى زوج آخر من الثقوب السوداء فائقة الكتلة تم رصده سابقا، وسوف يندمجان فى النهاية فى ثقب أسود واحد عملاق. وتمكن باحثو المرصد من تحديد كتل الجسمين من خلال النظر فى كيفية تأثير سحب الجاذبية للثقوب السوداء على حركة النجوم من حولهما، ووجدوا أن الثقب الأسود الأكبر، الواقع فى قلب مجرة NGC 7727 بكوكبة الدلو، تبلغ كتلته 154 مليون ضعف كتلة الشمس، بينما تبلغ كتلة رفيقه 6.3 مليون كتلة شمسية.

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