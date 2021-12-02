مهندسة أمريكية تصمم أول هاتف محمول بقرص دوار فى العالم

جدة - نرمين السيد - صممت مهندسة أمريكية هاتفًا محمولًا لنفسها بقرص دوّار، بدون شاشات تعمل باللمس أو كاميرات أو شرائح فاخرة أو حتى أزرار لطلب الأرقام، والذى يعد الأول من نوعه فى العالم.

ويأتى هاتف Macgyverian الذى صممته المهندسة الأمريكية جوستين هاوبت، بتنسيق سهل نسبياً، مع شاشة حبر إلكترونية، وهوائى قابل للتعديل، والأهم من ذلك أنه يحتوى على قرص دوار.

وتقول هاوبت إنها أردت شيئًا شخصيًا وملموسًا تمامًا يثبت إمكانية امتلاك هاتف صالح للاستخدام تمامًا بعيدًا عن الشاشات التى تعمل باللمس، والذى قد يكون أكثر فاعلية من بعض النواحى.

ولم تقم هاوبت فقط بتجميع الجهاز من نقطة الصفر، ولكن أيضًا أتاحت جميع ملفات التعليمات البرمجية والتصميم عبر الإنترنت لأشخاص آخرين لبناء هواتفهم الذكية بأنفسهم.

ويأتى الهاتف بهوائى حقيقى وقابل للفصل، كما يمكن وضعه للحصول على أفضل خدمة ممكنة على جهاز محمول.

ويشير شريط "ليد" على جانب الهاتف إلى قوة الإشارة (وترتفع حتى 10 أشرطة، بدلاً من الرمز الصغير على هاتفك الذى يظهر 4 أشرطة فقط).

ووفقا لموقع "يانكو ديزاين" يتميز الهاتف بأنه ذو استقبال قوى كما أن عمر البطارية طويل جدًا أيضًا، وذلك بفضل وجود شاشة حبر إلكترونى منخفضة الطاقة.