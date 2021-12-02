المعطف الأخضر الفاقع.. أناقة تصرف عنك كآبة الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف الذى يزينه اللون الأخضر الفاقع لديه طابع مبهج باعث على السعادة لكسر أجواء الكآبة السائدة فى هذا الوقت من العام.
وأوضحت أن المعطف الأخضر يتميز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال ارتدائه مع الألوان المحايدة مثل الأبيض والرمادى والبيج.
ونصحت المجلة كل من يرغبن فى الحصول على إطلالة أكثر جاذبية، بتنسيق المعطف الأخضر الفاقع مع الأصفر الشمسى أو البنى بلون الكاكاو.
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