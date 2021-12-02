أحمد يونس يشعل تويتر مع بداية صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" مع هاشتاج "ويك اندك مع يونس"، وقال: ويك اندك مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. يسعد صباحكم يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "بجد المود جامد وفارق معايا أوى وأنا شغال"، "المود عظيم"، "اصحى وفوق يونس فوق"، "انت ويونس والمزيكا وبس"، "أبو موزو بيعمل مود عظمة".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.