«أبل» تدعم استمرار الإعفاءات من الرسوم الجمركية على منتجاتها

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن أبل أكدت دعمها للإعفاءات المؤقتة من الرسوم الجمركية على أجزاء من Apple Watch و Mac Pro وفقا لموقع الممثل التجارى للولايات المتحدة.
ووفقا للشبكة الأمريكية يعد طلب آبل لاستمرار الإعفاءات خطوة رئيسية فى عملية تهدف لاستمرار الاستثناء الممنوح من الحكومة على رسوم 7.5٪ على واردات Apple Watch و 25٪ من الرسوم الجمركية على مكونات Mac Pro.
وتخضع ساعة Apple وأجزاؤها للتعريفات لأنها مستوردة من الصين، ولم يخضع جهاز آيفون iPhone، وهو أهم منتج للشركة للتعريفات الجمركية.
وتعد الخطوة تذكيرًا بأن الشركات لا تزال تعانى من الرسوم الجمركية المفروضة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وسط حرب تجارية مع الصين، خصوصا بعد انتهاء معظم الاستثناءات فى أواخر عام 2020 أو بداية العام الجارى.
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