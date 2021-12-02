طرق مختلفة لارتداء البنطلون الكاروهات للمحجبات

جدة - نرمين السيد - ويساعد البنطلون الكاروهات فى منح مرتديته إطلالة أنيقة وعصرية خلال فصل الشتاء 2022، لذا تعد من أبرز صيحات الموضة التى لا يمكن أن يخلو دولاب منه. وتنفر بعض الفتيات منه، ولكن هناك طرق مختلفة لارتدائه وتتناسب مع المحجبات، منها: -ارتداء البنطلون الكاروهات مع بليزر: للحصول على إطلالات كلاسيكية يمكن تنسيق بليزر بسيط كلاسيكى معه وارتداء حذاء ذات كعب عال. -ارتداء البنطلون الكاروهات مع المعاطف: يمكن الاستعانة بالمعاطف والجواكيت البسيطة بألوان متناسقه مع البنطلون، وارتداء حذاء رياضى فى حالة الحصول على إطلالة كاجوال. -ارتداء البنطلون الكاروهات مع بلوفر بسيط: تحتاج موضة البنطلون الكاروهات إلى بلوفر بسيط وسادة لأجل التألق به والتمتع بإطلالة بسيطة جذابة فى الشتاء.

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