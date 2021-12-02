موعد طرح أبل لأرخص هواتفها الجديدة

جدة - نرمين السيد - وجاء تقرير فى موقع "gizmodo" التقنى، يتوقع بإطلاق هاتف أبل الجديد مع نهاية شهر مارس المقبل، كما أشار محلل Apple الموثوق به Ming-Chi Kuo، إلى أن هاتف iPhone SE 3، سيتم الإعلان عنه خلال النصف الأول من العام المقبل.
وذكرت "TrendForce" التايوانية، من المتوقع أن يساعد الجيل الثالث من أرخص هواتف آيفون iPhone SE، شركة آبل على ترسيخ حضورها فى سوق الهواتف متوسطة المواصفات والتى تدعم أيضا الاتصال بشبكات الجيل الخامس فى الوقت ذاته 5G.
كما كشفت تسريبات عن مواصفات "iPhone SE 3" الذى يأتى بتصميم مشابه لتصميم "أيفون 8"، ويتميز بشاشة صغيرة بقياس 4.7 بوصة، وسيوفر زر لبصمة الإصبع، مع حواف جانبية أكثر سماكة.
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