للسفر فى العطلات.. زوجان يحولان سيارة مطافى لمنزل صغير

جدة - نرمين السيد - واستعان الزوجان جيس وديف بسرير من طابقين نظام صوتى متطور وموقد وغرفة استحمام، بتكلفة بلغت 8700 دولار.

واستغرق البريطانيان مدة عامين لأجل تحويل تلك السيارة لمنزل صغير، لأجل الاستمتاع وقت العطلات من خلال التجول فى أنحاء بريطانيا وخارجها، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "the sun".

وقالت جيس إنهم قرروا شراء السيارة الضخمة في عام 2016، ولكنهما لم يبدأوا في تجديدها إلا بعد عام، منوهة بأن وزن السيارة يبلغ 5.5 طن، واستعان الزوجان بأثاث معاد تدويره لتوفير النفقات فى تجديد السيارة.

وتم تزويد السيارة بجميع المحتويات اللازمة خلال فترة السفر، حيث تم تصميم مطبخ صغير، وفرن وموقد، كما وضعا غرفة معيشة صغيرة بجوار الموقد الخشبي للتدفئة فى الليالى الباردة، بينما يوجد سرير بطابقين، ويوجد درجتين يستخدمونها لحفظ أشيائهم ومتعلقاتهم الخاصة.

وبجانب ذلك تم توفير نظام موسيقى كبير ومتطور، بالإضافة إلى حمام ساخن، وألواح خشبية لتوفير الطاقة.