باحثون صينيون يطورون مادة لحماية السطح الخارجى للسفن الفضائية

جدة - نرمين السيد - وتستخدم أفلام البوليميد المركبة حالياً على نطاق واسع لحماية السفن الفضائية من الظروف المتنوعة للمدار الأرضى المنخفض، نظراً لأدائها المتميز من حيث الخصائص الميكانيكية، والاستقرار الحرارى، والمقاومة الكيميائية، ومع ذلك، فإن المادة حساسة جداً للأكسجين الذرى فى بيئة الفضاء، ما يؤدى إلى انخفاض حاد فى الخواص الفيزيائية والميكانيكية.

وذكرت وكالة أنباء "شينجوا" الصينية، اليوم الخميس، أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية تمكنت من توليد فيلم نانوى مركب قائم على البوليميد معزز بشكل كبير بخصائص ميكانيكية ومقاومة للأكسجين الذرى، وذلك من خلال دمج شرائح ميكا نانوية مع البوليميد ضمن طبقة مزدوجة فريدة مستلهمة من اللؤلؤ وشديدة الكثافة، وذلك وفقاً لما ورد فى مقال بحثى نُشر مؤخراً فى مجلة "المواد المتقدمة".

وأشارت إلى أنه بإمكان الأفلام النانوية المركبة مقاومة الأكسجين الذرى، والأشعة فوق البنفسجية، والحطام الفضائى، حيث يتفوق أداء هذه المادة على البوليميد النقى، وبوليميد الميكا أحادى الطبقة، وغيرهما من الأفلام المركبة القائمة على أساس البوليميد المستخدمة سابقاً.