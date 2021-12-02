طريقة تحضير شوربة البطاطس بالجبن

جدة - نرمين السيد - ومن الممكن الاستعانة بطرق جديدة للشوربة منها (شوربة البطاطس بالجبن)، والتى تعد من المقبلات الساخنة والطيبة والشهية. ولتحضير "شوربة البطاطس بالجبن" نحتاج لمقادير بسيطة وهى: -2 حبة مقشرة ومفرومة من البطاطس. -ربع كوب مبشور من جبنة امنتال. -بصلة مبشورة. -ملعقة كبيرة من الزيت النباتى. -3 أكواب من مرق الخضار. -نصف ملعقة صغيرة من الملح. -ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير: يسخن الزيت فى قدر ويضاف له البصل وتشويحه لمدة 5 دقائق، وبعدها بضاف البطاطس والملح والفلفل وتقليبهم لمدة 5 دقائق أخرى. ثم يجب إضافة المرق والجبن وتغطية القدر وترك الشوربة لمدة 20 دقيقة حتى تنضج، ثم هرسها فى الخلاط وإضافة جوزة الطيب ثم تقدم ساخنة.

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