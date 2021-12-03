خدمة جديدة من فايرفوكس لحماية بريدك الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وأطلقت الشركة على هذه الخدمة اسم فايرفوكس Relay، والتى انتقلت من التشغيل التجريبى إلى مرحلة التشغيل المعتاد حاليا.

وعن طريق الأداة الإضافية لمتصفح موزيلا فايرفوكس يمكن إنشاء ما يعرف باسم عناوين البريد الإلكترونى المستعارة، والتى يتم استعمالها بدلا من عنوان البريد الإلكترونى الرئيسى، وبالتالى يتم حمايته من هجمات البريد المتطفل.

وبعد ذلك يتم إعادة توجيه الرسائل من عناوين البريد الإلكترونى المستعارة تلقائيا إلى صندوق البريد الوارد فى عنوان البريد الإلكترونى الرئيسى، وتظهر المزايا العملية لهذه الطريقة مثلا أثناء التسوق عبر الإنترنت أو تصفح شبكات التواصل الاجتماعى.