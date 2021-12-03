شاومى ستعد لإطلاق النسخة الجديدة من نظام MIUI

جدة - نرمين السيد - وبدأت الشرك الصينية فى الاستعداد لطرح الإصدار الثابت من واجهة نظام "MIUI 13"، ومن المتوقع أن يكون هاتف Xiaomi 12 هو أول إصدار للشركة بالتحديث الجديد من واجهة المستخدم.
ويعتمد تحديث "MIUI 13" من شاومى، على الإصدار الجديد من نظام تشغيل "أندرويد 12"، الذى من المتوقع أن يأتى به هاتف Xiaomi 12 مع التحديث الجديد من الواجهة مثبت مسبقاً للنموذج الخاص بالسوق الصينى، ولاحقًا فى الأسواق العالمية.
يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن شاومى تخطط للكشف عن إصدارات الهواتف التى تحصل على الإصدار الثابت من التحديث الجديد خلال الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا الشهر.
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