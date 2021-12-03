المعاطف الطويلة.. أبرز صيحات الموضة النسائية لمواجهة شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وتتميز موضة المعاطف الطويلة لتنوع تصاميمها بما يتيح إمكانية اختيار ما هو مناسب من أنواعها المختلفة سواء المودرن أوالكلاسيكى، والتى استعرضتها دور الأزياء هذا الموسم. ويمكن تنسيق معطف طويل من الفرو باللون الجملى مع حذاء باللون الزيتى، كما ظهرت المعاطف الطويلة بعدة ألوان أخرى مثل الأبيض والأسود والبنى والألوان الزاهية مثل الأحمر والبرتقالى. كما يمكن ارتداء معطف كلاسيكى طويل باللون الأسود فى السهرات وتنسيقه مع فستان قصير تحته باللون ذاته، وهو ما قدمته قدمته شركة CHANEL للأزياء.

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