اكتشاف كوكب قزم يومه يصل إلى 8 ساعات فقط

جدة - نرمين السيد - اكتشف فريق دولى من العلماء بقيادة معهد أبحاث الكواكب التابع لمركز الفضاء الألمانى "دى إل أر"، كوكب خارج المجموعة الشمسية يصل يومه 8 ساعات فقط، وتبلغ حرارته 1500 درجة.





وكشف الباحثون أنه يعتبر أحد الكواكب الأخف وزنا، وتبلغ كتلته نصف كتلة الأرض، ويصل طول اليوم فيه إلى أقل من ثمانى ساعات، وفقا لما أظهرته نتائج علمية نشرت أمس الخميس.

الكوكب أطلق عليه اسم جى جيه 367 بى، وهو عبارة عن كوكب صخرى منخفض الكتلة نصف قطره يساوى 72 % من نصف قطر كوكب الأرض وكتلته 55 % من كتلة الأرض، وهو قزم أحمر يبلغ نصف حجم الشمس تقريبا.

وقالت كريستين لام من مركز الفضاء الألمانى، إن هناك أوجه تشابه بين الكوكب وعطارد، ولا يمكن اعتباره "أرضا ثانية" بسبب المستويات العالية جدا من الإشعاع التى يتعرض لها، وتصل درجة حرارة سطح الكوكب إلى 1500 درجة مئوية، وهى درجة حرارة تذوب فيها جميع الصخور والمعادن.