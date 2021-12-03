شذى حسون تختار الأزرق فى أحدث إطلالاتها (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت شذى حسون، بإطلالة ساحرة ومميزة بعدما ارتدت فستانا باللون الأزرق من قماش "القطيفة" اللامع، مفتوح الساق وبدون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية واستخدام بعض الإكسسوارات والمجوهرات التى أضفت عليها لمسة جمالية وزادتها أنوثة.

وعلقت شذى على الصور قائلة: "التكريم من بلدى له وقع خاص على قلبى وفرحة أكبر.. شكر كبير للقيمين على المهرجان الراقى وسعيدة بتوافد فنانينا العرب من كل الوطن العربى إلى عراقنا العظيم وشكرا لمحبتهم ودعمهم لبلدنا".

على صعيد آخر، أعلنت شذى حسون، مؤخرا خوضها تجربة التمثيل فى مصر، فى إطار عمل سيبدأ تصويره قريبا، وصرحت بأنها ليست تجربتها الاولى بالتمثيل، فسبق أن مثلت مرتين، وأنها غير متخوفة كونها تعودت على مواجهة الكاميرا فى أعمالها الغنائية التى صورتها.