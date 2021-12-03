ملكات جمال الكون 2022 فى القدس (صور)

جدة - نرمين السيد - وتجول المتسابقات داخل عدد كبير من المعالم السياحية والأثرية فى القدس، كان أبرزها متحف برج داود فى القلعة القديمة، والتقط الكثير منهن الصور التذكارية من معالم المتحف وزواره من أهل المدينة.

يذكر أن ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا، فازت بمسابقة ملكة جمال الكون، التى أقيمت العام الماضى فى الولايات المتحدة، فيما كانت ممثلة روسيا ألينا سانكو، خارج المراكز الـ 21 الأولى.