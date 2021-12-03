لايف ستايل

ملكات جمال الكون 2022 فى القدس (صور)

0 نشر
أحمد رمضان 2021-12-03 12:04 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

جدة - نرمين السيد - وتجول المتسابقات داخل عدد كبير من المعالم السياحية والأثرية فى القدس، كان أبرزها متحف برج داود فى القلعة القديمة، والتقط الكثير منهن الصور التذكارية من معالم المتحف وزواره من أهل المدينة. 

ملكات جمال الكون 2022

يذكر أن ملكة جمال المكسيك أندريا ميزا، فازت بمسابقة ملكة جمال الكون، التى أقيمت العام الماضى فى الولايات المتحدة، فيما كانت ممثلة روسيا ألينا سانكو، خارج المراكز الـ 21 الأولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكات جمال الكون 2022 فى القدس (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا