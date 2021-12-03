كليوباترا.. بسنت شوقى تستعرض جمالها بالذهبى (صور) 

جدة - نرمين السيد - وتألقت بسنت، فى الصور بإطلالة فرعونية مميزة بعدما ارتدت فستانا من اللون الذهبى، وعلقت عليها "مشاعر كليوباترا"، ونالت الصور استحسان عدد كبير من جمهورها.

على صعيد آخر، كشفت بسنت شوقى عن مشاركتها مؤخرا فى فيلم بعنوان "أخويا" من بطولة أحمد عز، وإخراج ساندرا نشأت، وجارى التحضير له بعد معاينة أماكن التصوير.