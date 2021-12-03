جوجل تستعد لإطلاق أول ساعة ذكية داخلية لها

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن الساعة، التى تحمل الاسم الرمزى "روهانRohan" ويعمل عليها مجموعة أجهزة "بيكسل" التابعة لشركة جوجل" ستنافس ساعة "آبل ويتش".
وأضاف التقرير أن تطوير الجهاز قد تم تسريعه هذا العام، مشيرا إلى أن "جوجل" طلبت من موظفين خارج فريقsmartwatch لاختبار الجهاز وتقديم ملاحظات. وأضاف التقرير أن إحدى جلسات التعليقات عقدت فى نوفمبر/تشرين الثانى. لذلك قد تختلف الجداول الزمنية للإطلاق بعد التعليقات الواردة من الموظفين، الذين يختبرون الجهاز.
وتتسم Google Pixel Watch بخصائص مراقبة الصحة واللياقة البدنية. من المتوقع أن يظهر لأول مرة، جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وميزات تتبع الصحة الأساسية بما فى ذلك عدّ الخطوات. الإصدار الحالى للجهاز يستمر ليوم واحد على الشحن ويتم شحنه ببطء.
إذا أثبتت جولة الاختبار الأخيرة نجاحها، فمن المرجح أن تطلق الشركة Google Watch فى وقت مبكر من ربيع عام 2022.
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