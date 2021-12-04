فهد يقتحم فصلا دراسيا فى الهند ويهاجم أحد الطلاب «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات فى ولاية أوتار براديش إن الفهد دخل كلية "تشودرى نيهال سينغ إنتر" فى أليجاره قبل حوالى 30 دقيقة من التجمع الصباحى يوم الأربعاء. وقال الطالب المصاب لقناة ndtv الهندية إنه رأى الفهد عندما دخل الفصل، "وفى اللحظة التى ابتعدت فيها قام الحيوان بمهاجمتى وعضنى فى ذراعى وظهرى". وقال مسؤولون محليون إن الطالب نقل إلى المستشفى حيث تعافى فيما بعد من إصاباته. وتمكنت سلطات المدرسة من حجر الحيوان داخل فصل دراسى فارغ، فيما أرسل الطلاب إلى منازلهم.

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