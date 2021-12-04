لن يراه الوطن العربى .. كسوف كلى للشمس اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت بعض التقارير التابعة لمعهد الفلك بجدة، أن الكسوف سيشاهد جزئيا فى أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، وهو الكسوف الثانى والأخير فى هذا العام.

الكسوف الكلى للشمس سيستمر 4 ساعات و7 دقائق، وسيتكرر فى القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى يوم 15 ديسمبر من عام 2039.