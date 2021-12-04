هواوى تستعد لطرح هاتفها القابل للطى قبل نهاية 2021

جدة - نرمين السيد - وسيكون هاتف Mate V أبرز المنتجات التى ستعلن عنها شركة هواوى فى 23 ديسمبر الجارى، إلى جانب مجموعة من الأجهزة مثل تلفاز ذكى وكمبيوتر محمول، وسوار Fit Mini الذكى.

وسوف يأتى هاتف Huawei Mate V بتصميم مفصلى محسّن، مع أنبوب حرارة مرن مصمم للهواتف الذكية القابلة للطى، سوف يمتد عبر الجهاز بالكامل.

ويأتى الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ويتمتع بشاشة نوع OLED بقياس 8 بوصات، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى بطارية ذات قوة 4500 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات.

الهاتف مزود بكاميرا خلفية ذات مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، إلى جانب عدسة تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابيكسل، ووحدة periscope بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجابيكسل بزوايا عرض فائقة الاتساع.

الهاتف سيتم طرحه فى السوق بـ 3 ألوان هى الأحمر والأسود والأبيض مع خلفية مصنوعة من الجلد، وسيتوفر مقابل سعر حوالى 3090 دولار أمريكى "أى ما يعادل 48 ألف و600 جنيه مصرى".